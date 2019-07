Priolo, vertice urgente per verificare la concentrazione di arsenico alla centralina del Polivalente

Un tavolo tecnico urgente, per fare chiarezza sui dati diffusi via social, che evidenzierebbero un’alta concentrazione di arsenico rilevata dalla centralina posta al Polivalente di Priolo.

Lo ha richiesto il Sindaco, Pippo Gianni. Il primo cittadino ieri ha parlato della questione con il Direttore dell’Arpa, Antonio Sansone Santamaria.

L’incontro si terrà lunedì mattina, alla presenza del Direttore dell’Arpa, di Domenico Morello, Dirigente del settore Tutela Ambientale dell’ex Provincia, di Vincenzo Ingallinella dell’Asp e di esperti dell’Ufficio comunale.

Per giovedì prossimo il sindaco ha chiesto un incontro anche con il Procuratore Aggiunto della Repubblica, Fabio Scavone.