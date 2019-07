Siracusa, trasformata in discarica la strada di accesso alla Tonnara di Santa Panagia

Rifiuti di ogni genere invadono la strada di accesso alla Tonnara di Santa Panagia, a Siracusa.

Ci si può trovare di tutto dai sacchi neri dell'immondizia a pezzi di vecchi mobili, materiale di risulta, materassini.

L'intera area è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto, individuata come luogo ideale da chi evidentemente non aveva e non ha intenzione di rispettare le regole della raccolta differenziata dei rifiuti. La spazzatura accompagna tutto il percorso che porta alla Tonnara e alla pista ciclabile, causando un vero e proprio scempio.

A maggio dell'anno scorso fu effettuata una bonifica straordinaria dell'area con il gestore de servizio di igiene urbana, che su richiesta dell'amministrazione comunale, intervenne con un bobcat per ripulire l'intera area non solo dei rifiuti ma anche della vegetazione incolta che occupava la carreggiata.