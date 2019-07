Siracusa-Gela, lunedì sopralluogo dell'assessore regionale Falcone

Sarà in sopralluogo, lunedì alle 10.30, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, sui cantieri dell’autostrada Siracusa-Gela, nei lotti 6, 7 e 8 fra i centri di Rosolini, Ispica e Modica.

"A quattro mesi dalla ripresa dei lavori, il Governo Musumeci prenderà visione dello stato di avanzamento dell’opera, nell’ambito dell’attività di costante vigilanza dei cantieri del Consorzio per le autostrade siciliane. Dopo mesi di stallo, i cantieri sono stati rianimati e attestano una produttività sempre crescente, ulteriore segnale della bontà del percorso di risanamento lungo cui stiamo guidando il Cas. Saremo in sopralluogo sulla Siracusa-Gela – ha concluso Falcone – per fare il punto sul rispetto delle scadenze e concordare la tabella di marcia dei lavori".

Assieme a Falcone anche i vertici del Cas, il presidente Francesco Restuccia e la vicepresidente Chiara Sterrantino, e i tecnici dell’impresa appaltatrice.