La Sicula Leonzio acquista il calciatore Tino Parisi

Arriva in casa Sicula Leonzio, a titolo temporaneo, dal Livorno, il calciatore Tino Parisi, nato a Siracusa il 14 giugno 1995.

Giocatore poliedrico, in grado di ricoprire tutti i ruoli della fascia destra, impiegabile anche come esterno di fascia sinistra, dopo il settore giovanile del Calcio Catania nel biennio 2012/13 – 2013/14 ha vestito la maglia dell’Akragas. Tornato al Catania, l’esordio in Serie B è arrivato contro il Bari, collezionando in totale 10 presenze nella stagione 2014/15. L’esperienza di Tino Parisi con il Catania si è conclusa (49 presenze in tre stagioni) nell’estate 2017 quando è passato al Siracusa con cui ha disputato 31 gare, siglando 4 reti. Nella scorsa stagione il trasferimento al Livorno, prima di un ritorno a gennaio al Siracusa. Adesso per Parisi, l’inizio di una nuova avventura, in bianconero, con tanta voglia di fare bene.