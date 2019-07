Siracusa, reati contro la pubblica amministrazione e droga: 9 anni di reclusione per un uomo

E' stato arrestato dai Carabinieri, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Pavia, Angelo Tagliata, 61 anni, siracusano operaio e pregiudicato. L'uomo dovrà scontare una pena di 9 anni di reclusione in carcere perchè ritenuto responsabile di reati contro la pubblica amministrazione e in materia di sostanze stupefacenti.

L’arrestato è stato condotto al Cavadonna.