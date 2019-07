Siracusa, ripulito il Castello Eurialo in 24 giorni

Potrebbe essere dietro l'angolo la riapertura del Castello Eurialo di Siracusa, appena tornato al suo splendore a seguito di interventi di ripristino e pulizia del sito, tra cui: manutenzione boschiva, come la potatura per favorire la ripresa vegetativa, il taglio di piante bruciate da precedenti incendi e lo sgombero del materiale di risulta.

Un manutenzione straordinaria è stata effettuata su circa 7 ettari e mezzo di terreno non boscato, con eliminazione del materiale erbaceo e arbustivo presente.

A darne notizia l’Assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera, che ha dichiarato: "La fruizione della fortezza, di epoca greca, rappresenta un volano importante per l’offerta turistica della regione e per i siracusani che si riappropriano di un sito dalle forti valenze storiche e culturali. In appena un mese d’intenso lavoro, che ha visto l’impiego di 32 unità di personale operaio per 24 giornate lavorative, è stata completata la manutenzione straordinaria della fortezza, gioiello da valorizzare, assieme ai numerosi siti archeologici di cui il territorio è denso"