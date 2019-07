Siracusa, distrutte 4 bombe da mortaio ed una bomba a mano inglese trovate in fondale

Sono stati distrutte 4 bombe da mortaio ed una bomba a mano inglese, tutte a caricamento speciale, trovate nei fondali di Cassibile. Ad intervenire, per conto della Prefettura di Siracusa, il Nucleo di Palombari di Comsubin

Gli ordigni, non bonificabili in mare, hanno imposto un’operazione congiunta con gli artificieri dell’Esercito del 4° Reggimento Guastatori di Palermo che li hanno presi in consegna per la loro definitiva inutilizzazione.