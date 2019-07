Un nuovo centrocampista per la Sicula Leonzio, è Giuseppe Maimone

Arriva un nuovo centrocampista per la Sicula Leonzio. Si tratta di Giuseppe Maimone, nato a Taormina (ME) il 2 marzo 1994, e proveniente dal Lecce.

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina, muove i suoi primi passi da professionista con il Cuneo nella stagione 2013/14. L’anno successivo il ritorno alla società amaranto, dove si distingue in Lega Pro con 24 presenze e 3 gol. Centrocampista completo, abile negli inserimenti in area di rigore, Maimone nell’estate 2015 passa al Melfi, prima della stagione 2016/17 dove veste la maglia del Lecce. Dopo l’esperienza con i giallorossi nel 2017/18 va al Matera collezionando 32 presenze e 4 gol. Lo scorso anno, rientrato dall’esperienza lucana, Maimone è stato al Monopoli, dove ha disputato 27 gare tra campionato e Coppa Serie C. Il neo centrocampista bianconero è già a disposizione del tecnico Vito Grieco.

“Contentissimo, carico e motivato per fare bene – ha detto Maimone –. Sarà il campo a parlare, io non vedo l’ora di cominciare”.