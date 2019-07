Siracusa, oggi i funerali di padre Giuseppe Lombardo: il parroco degli "ultimi"

Ultimo saluto oggi per padre Giuseppe Lombardo il parroco della Chiesa del Carmine in Ortigia.

La sua chiesa era gremita e in tanti hanno dovuto attendere fuori l'uscita del feretro. C'erano tutti: i suoi parrocchiani, i suoi colleghi docenti, i suoi amici e i suoi bambini. Padre Lombardo, nei suoi 48 anni di ministero sacerdotale, è stato il parroco degli "ultimi", di tutti coloro che avevano bisogno e che a lui ricorrevano per avere parole di conforto e sostegno anche materiale. Don Pippo, così lo chiamavano, accoglieva tutti.

Le esequie sono state presiedute dall'arcivescovo mons. Salvatore Pappalardo, che ha ricordato "il grande impegno che padre Lombardo ha sempre messo nel suo impegno per servire il Signore".

Finita la cerimonia funebre, all'uscita dalla chiesa, il feretro di Don Pippo è stato accolto dalla musica e da un lungo applauso, oltre che da tanti palloncini con i colori dell'arcobaleno liberati in cielo per anticipare il suo arrivo.