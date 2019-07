Melilli, scarcerato l'ex sindaco Giuseppe Carta: lascia i domiciliari

E' stato scarcerato, e quindi rimesso in libertà dopo oltre 5 mesi di detenzione, l'ex sindaco di Melilli, Peppe Carta. Secondo quanto stabilito dal tribunale pensale di Siracusa, sarebbero venute meno le condizioni di dovere mantenere il provvedimento cautelare.

Come si ricorda, Carta è stato arrestato nell'ambito dell'operazione Muddica. Lui, insieme a dipendenti pubblici, ritenuti gravemente indiziati di aver commesso molteplici reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica ed il patrimonio, in relazione alle procedure di affidamento di lavori e servizi da parte di uffici pubblici.