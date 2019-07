Rosolini, si è insediata al Comune la commissione cultura e turismo

A lavoro, da ieri, la commissione cultura e turismo al comune di Rosolini. Protagonisti attori sociali del territorio che saranno impegnati in progetti e programmi per la valorizzazione e la conservazione della cultura, a titolo gratuito.

Durante il primo incontro sono emersi alcuni obietti che dovrebbero costituire la base di un ampio progetto che punti in particolare a rendere fruibili le zone archeologiche trascurate; delineare percorsi e segnalarli con una cartellonistica idonea; creare un Info Point in centro; organizzare eventi di natura anche scientifica, che attraggano i più giovani; presentare alle più importanti fiere dei validi pacchetti turistici.