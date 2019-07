Siracusa, appiccato il fuoco a materiale di risulta in istituto scolastico in disuso

Incendio all'interno di un istituto scolastico in disuso ieri sera in via Algeri a Siracusa.

L'allarme è scattato interno alle 22: ignoti avrebbero appiccato il fuoco a materiale di risulta presente all’interno dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Indagini in corso da parte della Polizia.