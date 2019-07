Action day contro l'abusivismo commerciale in tutta la provincia di Siracusa

Oltre 125 persone, di cui 23 stranieri, controllate, un arresto per furto in abitazione e una denuncia a carico di un extracomunitario, che sebbene colpito da ordine di espulsione del Questore di Catania nel 2013, non aveva ottemperato a lasciare il territorio nazionale. E poi ancora 4 venditori ambulanti sanzionati e oltre 150 capi di abbigliamento e circa 60 giocattoli sequestrati.

L'arresto è stato effettuato a Lentini in via Giovanni XXIII, all’interno di una villa, è stato segnalata una persona che alla vista dei militari si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato: si tratta di Francesco Lombardo, 41 enne, catanese, già noto alle forze dell'ordine, che si era impossessato di di monili in oro del valore di circa 3.000 euro, che aveva abbandonato nel giardino dell’abitazione saccheggiata, prima di darsi alla fuga.

Per lui è stato richiesto il divieto di ritorno nel comune di Lentini, e sono stati disposti gli arresti domiciliari.