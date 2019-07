Rosolini, hashish e marijuana in casa: arrestato 24enne per spaccio

Nascondeva in casa 250 grammi di hashish e 100 grammi di marijuana, già suddivisa in dosi e panetti, più il materiale per il taglio ed il confezionamento delle dosi di stupefacente.

La scoperta dei carabinieri di Rosolini a seguito prima di indagini, e poi di perquisizione personale e domiciliare in casa di Z.C., 24 anni.

Quest'ultimo è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e tradotto ai domiciliari.