Finanziati cantieri di lavoro a Palazzolo Acreide, Cassaro e Ferla

Finanziati, dalla Regione siciliana, tre cantieri di lavoro al Comune di Palazzolo Acreide, uno al Comune di Cassaro e uno al Comune di Ferla. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS

Tre gli interventi finanziati a Palazzolo Acreide: in via Madonna delle Grazie, via San Giovanni, sistemazione del raccordo stradale tra via A.Uccello e via G.Campailla, ed infine interventi su strada comunale Adifalca-Vallonello.

A Cassaro saranno 13 i lavoratori impegnati nella riqualificazione aree del centro urbano, e altri 13 a Ferla per la riqualificazione in via del Calvario e via del Mercato.