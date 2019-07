Siracusa, è per questo fine settimana l'appuntamento con “Ortigia TriWater”

Si terrà questo fine settimana la prima edizione di "Ortigia TriWater", una manifestazione multi disciplina composta dal 2° Ortigia Aquathlon (gara nazionale di Triathlon: Corsa-Nuoto-Corsa), inclusa nel Calendario del Circuito Nazionale FiTri 2018/19; e dalla 1^ edizione dell’Ortigia Open Water (gara nazionale di nuoto di fondo in mare), inclusa nel calendario nazionale FIN 2018/19.

L'iniziativa, organizzata dalla ASD TriRock, società affiliata alla Federazione Italiana Triathlon (FiTri), e con il patrocinio del Comune, è stata presentata questa mattina in conferenza stampa.

"Un altro appuntamento che coniuga sport e promozione della città: la folta partecipazione prevista, circa 200 atleti, conferma il successo ed il consenso della scorsa edizione" - ha detto il sindaco Francesco Italia.

Modifiche sono previste nella viabilità. Dalle 9 alle 14 di domenica 21 viene istituito il divieto di transito momentaneo, al passaggio dei partecipanti alla gara “Classico” (da ripetersi due volte), nelle vie Foro Vittorio Emanuele II, largo Porta Marina, via Ruggero Settimo, largo Amedeo di Savoia Duca D’Aosta, via delle Carceri Vecchie, piazza Duomo, via Picherali, largo Aretusa, via Castello Maniace, via Santa Teresa, lungomare di Ortigia, via Roma, piazza Minerva, piazza Duomo, via delle Carceri Vecchie, largo Amedeo di Savoia Duca D’Aosta, via Ruggero Settimo, largo Porta Marina, Foro Vittorio Emanuele II.

Sempre domenica, dalle 6 alle 14, in via Ruggero Settimo e in via Castello Maniace, nel tratto interposto tra largo Fonte Aretusa e via Santa Teresa, disposto il divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati.