Siracusa, torna fruibile il tensostatico di Cassibile: pubblicato l’avviso per l’utilizzo

Potrà nuovamente essere utilizzato, dopo anni di stop, il tensostatico di Cassibile. Il Comune di Siracusa, infatti, ha pubblicato l’avviso per l’utilizzo del tensostatico di Cassibile.

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre il 5 Agosto 2019. A dirlo è la consigliera comunale del Movimento 5 stelle, Chiara Ficara, che da mesi porta avanti questa e altre istanze legate al territorio di Cassibile.

All'avviso possono partecipare sia associazioni che società sportive, a patto che abbiano sede a Cassibile, e che sottolinei giorni e orari per lo svolgimento delle proprie attività.