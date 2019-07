Andrea De Rossi torna a vestire la maglia della Sicula Leonzio

Torna a giocare con la Sicula Leonzio il difensore Andrea De Rossi, classe 1994.

Tra i protagonisti nelle scorse due stagioni, Andrea De Rossi è già a disposizione di Vito Grieco e del suo staff.

La sua carriera inizia a Perugia, prima di trasferirsi all’Ischia Isolaverde nel gennaio 2013. Nelle stagioni 2013/14 e 2014/15 veste la maglia dell’Akragas totalizzando 54 presenze in Serie D, prima di approdare al Calcio Catania nell’estate del 2015. In rossazzurro per lui 7 presenze nelle stagioni 2015/16 e 2016/17, intervallate da una nuova parentesi all’Akragas, prima di arrivare alla Sicula Leonzio nell’estate 2017.