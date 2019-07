Floridia, una raccolta fondi per aiutare Tancredi Santangelo: la mamma "aiutateci"

Mancano ancora 100 mila dollari per l'operazione di Tancredi Santangelo, nonostante la Regione abbia stanziato poco meno di 125 mila dollari (“pari al 70 dell’80% del prevedibile rimborso spettante sulle spese per la terapia”).

Tancredi, 19enne floridiano, è affetto da affetto da chiari tipo 1 e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico il prossimo 11 settembre negli Stati Uniti. Il costo della sola operazione è di 230.000 dollari, cui dovranno aggiungersene almeno altri 25.000 per le spese che la famiglia dovrà sostenere per il soggiorno.

Per aiutare Tancredi la mamma ha organizzato, per domenica 28 luglio, a Floridia, una raccolta fondi.

"Ci auguriamo che i nostri concittadini rispondano in massa perché serve uno sforzo collettivo. Ci aspettiamo che anche l’amministrazione comunale faccia la sua parte, perché finora, spiace dirlo, noi abbiamo riscontrato solo il silenzio del sindaco e della sua Giunta" - commenta la mamma di tancredi.

Chi volesse donare, dunque, può farlo in qualsiasi momento, collegandosi alla pagina facebook di Tancredi Santangelo dove è disponibile il link di “Go Found Me”. E’ possibile infatti donare solo attraverso questa piattaforma.