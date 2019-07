Lentini, il 3 agosto consiglio comunale aperto sull'emergenza della discarica Armicci

E' stata convocata per il 3 agosto la seduta del Consiglio comunale aperto di Lentini sulla vicenda della discarica di contrada Armicci.

Continua così in sede istituzionale la mobilitazione del territorio attraverso il "Coordinamento No discarica Armicci" ripartita dopo la sentenza del Cga, che, sconfessando il Tar, ha di fatto ridato in mano tutte le autorizzazioni alla Pastorino srl per iniziare i lavori per la costruzione della discarica di rifiuti speciali non pericolosi.

Nel frattempo il Comitato è pronto ad attivare nuovi presidi nel caso in cui ad Armicci si riorganizzi l'inizio dei lavori.

Ad insorgere contro la sentenza del Cga anche il sindaco di Lentini, Saverio Bosco che, da subito aveva accolto l'invito del Comitato a chiedere al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione di un Consiglio Comunale aperto alla presenza di tutti gli eletti del territorio, a livello regionale, nazionale ed europeo "affinché si facciano carico di una difesa del territorio che non può e non deve riguardare soltanto i cittadini di Lentini".