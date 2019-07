Augusta, sequestrati 23 chili di prodotti ittici e 70 chili di frutta per mancanza di tracciabilità

Intensi controlli nel rione del "giovedì" ad Augusta, e a Brucoli, sono stati svolta da Guardia Costiera, Polizia e municipale nell'ambito dell'operazione Action Day.

Sono stati sottoposti a sequestro 23 chili di prodotti ittici tra cozze e gamberi, e circa 70 chili di frutta. Giudicati non idonei al consumo umano, i prodotti sono stati distrutti.

Per mancata documentazione e tracciabilità sono state elevate sanzioni per 3mila e 700 euro.