Stanziati un milione e 486 mila euro per le aziende colpite da eventi calamitosi a Noto, Pachino e Portopalo

Saranno stanziati dalla Regione siciliana un milione e 486 mila euro a sostegno di 30 aziende agricole operanti nei comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero che hanno subito danni alle strutture, a seguito della nevicata di gennaio 2015.

A dirlo il deputato regionale Edy Bandiera: "Al termine di un iter articolato, che prevede anche competenze e passaggi ministeriali, finalmente, grazie al lavoro svolto dall’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa e alla Condotta agraria di Pachino, giunge a compimento l’iter che consente alle aziende, colpite a suo tempo da questo straordinario evento calamitoso, di avere il giusto e doveroso ristoro. Dall’Assessorato regionale Agricoltura, sono stati infatti emessi i decreti di finanziamento, a saldo, per la calamità in oggetto, pari all’80% del danno subito e accertato". Dei 2 milioni di euro disponibili a valere sul fondo di solidarietà regionale, stanziati con la norma finanziaria del 2016 e destinati a 78 imprese agricole ammesse a finanziamento, ne sono stati impegnati e liquidati un milione e 486 mila, poiché in 30 delle 78 aziende, in una prima fase censite, hanno completato la documentazione di rito per giungere alla liquidazione.