Siracusa, rapina all'Ufficio postale di Belvedere: presi in ostaggio alcuni dipendenti. L'uomo è stato arrestato

Tanta paura, oggi pomeriggio all'ufficio postale di Belvedere, dove si è consumata una rapina. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, intervenuti sul posto grazie all'allarme partito dall'interno, questa sarebbe la dinamica dei fatti: l'uomo entra in ufficio intorno alle 14 armato di pistola (che poi si è scoperta giocattolo), sbarra le porte e prende in ostaggio i dipendenti che in quel momento sono presenti e minacciandoli per farsi consegnare del denaro.

Nel frattempo, una persona ostaggio del malvivente avrebbe accusato un malore, mentre dall'esterno i militari hanno avviato una campagna di mediazione con l'uomo che ancora seminava terrore in ufficio al fine di far uscire almeno la persona che si sentiva male. Arriva così sul posto l'ambulanza, e il malvivente, approfittando del momento in cui il personale del 118 stava recuperando il paziente, ha tentato la fuga su una sedia con le rotelle ed è uscito dall'ufficio postale dalla porta principale. Da qui la corsa disperata verso la campagna di Belvedere, interrotta dai carabinieri che lo hanno arrestato.

L'arma è stata recuperata. Recuperate le immagini di video sorveglianza.