Siracusa, servizi idrico: da domani la bolletta si può pagare anche on line

Sarà possibile, a partire da domani, venerdì 19 luglio, pagare la bolletta dell'acqua anche online con carta di credito sul sito www.siamspa.it, senza costi aggiuntivi. A darne notizia è la Siam, la ditta che gestisce il servizio in città.

Una volta effettuato il pagamento, all'utente verrà rilasciata una ricevuta con i riferimenti del pagamento, della scadenza e della bolletta. La ricevuta di pagamento verrà inviata direttamente via mail all'indirizzo precedentemente impostato. Per eventuali richieste o chiarimenti, è possibile scrivere una mail a utenza@siamspa.it. o contattare il numero verde 800200905.