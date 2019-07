Lotta furti in appartamento, a Siracusa e Lentini operazione Action day

Si è svolta anche a Siracusa, oltre che in altre città italiane, l'operazione di Polizia di Stato e Guardia di Finanza, denominata Action day, giornata dedicata alla lotta ai furti in appartamento.

Nel capoluogo aretuseo, durante ispezioni all'interno di un compro-oro, è stato bloccato un uomo siracusano di 45 anni perchè trovato in possesso di numerosi oggetti in oro frutto probabilmente di un furto in un appartamento commesso poco prima. I preziosi, del valore di circa 500 euro, sono stati restituiti al legittimo proprietario.

A Lentini, infine, è stato arrestato un uomo, colto nella flagranza del reato di furto di energia elettrica. Denunciate due persone per il reato di tentato furto in concorso di uno scooter.