Siracusa, Forza Italia chiede le dimissioni di Bandiera da Regione

Dimissioni dalla Giunta Regionale di Edy Bandiera e intervento di un Commissario regionale del partito. Questa la richiesta, messa nero su bianco dal commissario provinciale Bruno Alicata, ex senatore, a nome di Forza Italia, partito di appartenenza del deputato regionale che scarica letteralmente l'esponente politico.

"Manifestiamo il profondo disagio per l’operato, da tempo silenzioso, dell’assessore regionale Bandiera sull’argomento al centro del dibattito politico cittadino – scrive in una nota Alicata – D’altra parte, a cosa, se non al silenzio, equivalgono le sue dichiarazioni di avallo alla recente approvazione di una delibera della Giunta regionale, in cui si ipotizza per Siracusa la futura classificazione di secondo livello per l’ospedale, di là da realizzare… Un atto formale di quel Governo che, come denunciato a più voci, reca in sé il lezzo di aria fritta lontano un miglio. L’ennesima condivisione da parte di Bandiera, seppur di reiterata e comprensibile facciata, dell’operato del Governo Musumeci, da cui al momento dissentiamo, conferma purtroppo la definizione di un rapporto di fiducia, già in crisi da tempo, che merita di essere denunciato per onestà intellettuale e rispetto nei confronti degli elettori siracusani di centro destra, di cui Bandiera sarebbe espressione, e in particolare di Forza Italia, movimento politico che non poche energie ha profuso per indicarlo nel ruolo che ancora oggi ricopre".