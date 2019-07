Siracusa, carenza di personale: si riorganizzano le Circoscrizioni, rimane chiusa Ortigia

Si riorganizzano le circoscrizioni in città nel periodo dal 22 luglio al 30 di agosto, fatta eccezione per Ortigia che resterà chiusa fino a nuova e definitiva riorganizzazione. Il motivo dei cambiamenti è da ricercare nella scarsa presenza di personale.

Non sono interessate alla riorganizzazione le Circoscrizioni di Cassibile e Belvedere.