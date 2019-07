Catania-Ragusa, consegnate fasce tricolori al presidente Nello Musumeci: presenti anche il sindaco di Lentini, Carlentini e Francofonte

"Non una protesta contro il Presidente della regione, Nullo Musumeci, ma più una sorta di affidamento delle nostre fasce per poter stare anche lui con noi con il ministro Toninelli". Così Saverio Bosco, sindaco di Lentini, spiega il gesto fatto ieri dai sindaci dei territori che comprendono la Catania-Ragusa, i quali hanno consegnato le fasce tricolore a Musumeci. Dalla provincia di Siracusa presenti anche Giuseppe Stefio, sindaco di Carlentini, e Daniele Lentini, sindaco di Francofonte.

Sulla vicenda l'assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone, commenta: "Il disagio è profondo. Le mancate risposte dal Governo di Roma deludono sempre più non solo le province attraversate dalla Ragusana, ma anche l’intera Sicilia. Chiediamo ancora una risposta definitiva: se, come, e in che tempi verrà realizzato il raddoppio della Ss 514 in cui confidiamo tutti. In caso contrario il Governo Musumeci è pronto a sposare azioni di protesta certamente civili, ma eclatanti."