Siracusa, Penelope martedì e mercoledì all'Orecchio di Dionisio

Arriverà a Siracusa nei giorni 23 e 24 luglio lo spettacolo Penelope nello splendido scenario dell’Orecchio di Dionisio, diretto da Manuel Giliberti e prodotto dalla Fondazione Inda, dall’associazione “Verso Argo” e dal Teatro Donnafugata.

La tournée estiva, che parte il 19 luglio da Troina, proseguirà il 21 luglio al Teatro greco di Segesta all’interno delle Dionisiache e poi ancora il 23 e 24 luglio a Siracusa, alle 20,30 all’Orecchio di Dionisio, al parco archeologico della Neapolis per due serate speciali. L’ingresso allo spettacolo all’Orecchio di Dionisio è gratuito fino a esaurimento posti, chi volesse assistere a Penelope. Il grande inganno dovrà ritirare il ticket gratuito nella biglietteria della Fondazione Inda in corso Matteotti; il ritiro è possibile a partire da lunedì 22 luglio, dalle 10 alle 13. Il 27 luglio, lo spettacolo sarà invece messo in scena a Eraclea nell’ambito della rassegna Teatri di Sicilia.