Siracusa, oggi Renzo Formosa avrebbe compiuto 18 anni

Oggi Renzo Formosa, il giovane rimasto vittima di un terribile incidente stradale in via Bartolomeo Cannizzo avvenuto il 21 aprile del 2017, avrebbe compiuto 18 anni. Avrebbe cominciato una nuova parte della sua vita sulla quale aveva di sicuro tante aspettative, che invece, si sono improvvisamente interrotte quel tragico giorno di due anni fa.

Ieri sera i suoi amici hanno festeggiato "la mezzanotte" così come è in uso fare tra i giovani: si sono dati appuntamento nei pressi dell'abitazione della famiglia e allo scoccare del 18 luglio sono partiti i fuochi d'artificio per raggiungere Renzo là dove ora si trova.

Da mamma Lucia su facebook parole toccanti rivolte al figlio augurandogli buon compleanno: "Ti amo. Nessuna distanza mi terrà lontano da te".

La famiglia, intanto, non si ferma e continua a reclamare giustizia: a settembre inizierà il processo che vede indagato per omicidio stradale il giovane conducente dell'auto che si scontrò con lo scooter di Renzo.