Siracusa, il Sud arretra: Bivona: "Rapido avvio delle Zes, per dare ulteriore impulso agli investimenti"

"Il Sud, nei primi mesi del 2019, arretra profondamente. I disoccupati sono circa 1milione e 500mila, l’emergenza lavoro per i giovani non accenna a ridursi, e ristagnano gli investimenti pubblici”. Questo quanto riporta l'analisi condotta da Confindustria e SRM (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo).

il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona reclama pertanto "una nuova politica centrata sull’impresa, a partire dal rapido avvio delle Zone Economiche Speciali, per dare ulteriore impulso agli investimenti nel Mezzogiorno dal punto di vista imprenditoriale e logistico portuale”.

Da qui la sollecitazione rivolta dal presidente di Confindustria a chi ricopre ruoli di responsabilità politica a qualsiasi livello "ad adoperarsi e a dare una scossa reale per sbloccare investimenti pubblici e stimolare quelli privati per cambiare questo quadro desolante che la crudezza dei dati ci mette davanti”.