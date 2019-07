Siracusa, Rita Gentile in giunta lascia il Consiglio comunale: entra Simona Cascio, settimana prossima il giuramento

Giurerà la settimana prossima, con ogni probabilità giorno 24 luglio, Simona Cascio che entra in Consiglio comunale dopo le dimissioni di Rita Gentile, passata dai banchi in aula a quelli della giunta comunale, a seguito dell'abbandono dell'ex vice sindaco Giovanni Randazzo.

Cascio si era presentata alle scorse elezioni amministrative ed era riuscita a portare a casa 242 voti nella lista di Lealtà e condivisione per Siracusa. Simona Cascio è molto conosciuta in città per la sua lunga esperienza in campo sociale