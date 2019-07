Malati oncologici, contributi per l'acquisto di parrucche: il ddl di M5s che dà priorità a Gela, Augusta, Priolo e Milazzo

Stanziare fondi per i pazienti oncologici che hanno necessità di acquistare una parrucca dopo la chemioterapia, dando priorità ai minori, a chi versa in condizioni economiche difficili e a coloro che risiedono nelle aree maggiormente inquinate del territorio regionale, come Gela, Augusta-Priolo e Milazzo.

Questo il contenuto del disegno di legge presentato dal Movimento 5 Stelle, primo firmatario il deputato Nuccio Di Paola, che spiega: "La nostra iniziativa prevede uno stanziamento di 500 mila euro per il primo anno e nasce da un fitto confronto con la FarC&C (Fondere assistenza ricerca cancro & cultura), federata Favo, (Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia) che insieme al Censis stima i costi sociali a carico del malato oncologico nei primi anni di malattia intorno ai 30 mila euro a paziente".

"Speriamo, inoltre - aggiunge Di Paola - di riuscire a promuovere, in via sperimentale, il progetto ‘Banca dei capelli’, sulla scorta di quanto già realizzato in altre regioni, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e la collaborazione delle ditte produttrici delle parrucche, per incoraggiare la cultura della donazione e agevolare i pazienti oncologici riducendo i costi per la realizzazione".