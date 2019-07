Floridia, i Carabinieri incontrano i ragazzi del campo scuola della Misericordia

I Carabinieri della Tenenza di Floridia, ieri, hanno incontrato giovani studenti presso la Fattoria dei Salari, dove l'associazione di volontariato di protezione civile “Misericordia” sta svolgendo un campo scuola.

Ai ragazzi sono stati illustrati alcuni cenni storici sull’evoluzione del sistema di Protezione Civile e sulle sue articolazioni, gli enti nazionali, regionali e locali cui compete il primo intervento, per poi approfondire i compiti e le finalità del Sistema Protezione Civile, le varie responsabilità in capo ai dicasteri, enti ed associazioni cui competete la direzione degli interventi e le forze che concorrono. Nella stessa occasione, ai ragazzi è stata illustrata la duplice funzione della Protezione Civile di prevenzione ed intervento in emergenza e quali sono le associazioni ed organi che partecipano all’attività di protezione civile in entrambe le condizioni. Particolare interesse hanno dimostrato i ragazzi quando si è affrontato il fenomeno sismico, ponendo l’accento sul comportamento da tenere quando ci si trova all’interno delle proprie abitazioni.