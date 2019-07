Siracusa, accusato di truffa: 40enne dai domiciliari tradotto in carcere

Passa dagli arresti domiciliari alla detenzione in carcere al Cavadonna Luigi Tullo, 40 anni, aiuto cuoco e pregiudicato, di Cerignola, nel Foggiano, ma residente a Siracusa.

L'uomo è stato arrestato ieri, dai Carabinieri, in esecuzione di un provvedimento di aggravamento di misura cautelare emesso dal Tribunale di Torino.

Tullo è ritenuto responsabile di svariate truffe, nel periodo aprile-maggio 2019, messe in atto con modalità sempre molto simili: contattava le vittime al telefono per farsi accreditare somme in denaro su carte ricaricabili a lui intestate tramite raggiri.