Lentini, controllo del territorio: elevate 9 sanzioni

Controlli nelle zone maggiormente frequentati dai cittadini e lungo lo snodo stradale della strada statale 194 con posti di blocco in entrambe le direzioni di marcia sono state eseguite dai Carabinieri della locale di Lentini, del Nucleo Radiomobile di Augusta e, per il controllo dall’alto, di un elicottero 12° Elinucleo di Catania.

Nel corso del servizio sono stati controllati anche tutti i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, e quelli con altri obblighi e divieti; sono stati controllati, inoltre, 30 mezzi e 42 persone. Sono state elevate 2 sanzioni per guida di motocicli senza l’uso del casco, 5 per guida senza la cintura di sicurezza allacciate, 1 per mancanza della copertura assicurativa e un'altra per circolazione con autovettura con revisione scaduta.