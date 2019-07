Noto, intimidazione a vittime per ottenere denaro e gioielli: arrestati tre caminanti

Ritorsioni pesanti tra cui auto a fuoco o introduzione con violenza nelle abitazioni private se non avessero ottenuto il denaro. Questi i ricatti che sarebbero stati fatti da tre persone che sfruttavano la loro appartenenza alla comunità dei caminanti per incutere timore alle loro vittime.

Si tratta di Emilia Toro, 58 anni, del figlio Giuseppe Malandrino, 20 anni, e della sorella T.A.M., 62 anni, tutti accusati del reato di estorsione continuata in concorso, a seguito di attività d'indagine, diretta dal Procuratore Fabio Scavone e coordinata dal Pubblico Ministero Francesca Eva.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo avrebbe costretto due donne netine a consegnare loro beni, monili d’oro e somme di danaro per un valore complessivo di circa 5mila euro.

I tre sono stati arrestati. Emilia Toro è stata tradotta nella casa circondariale di Catania “Piazza Lanza”, mentre gli altri sono stati ristretti ai domiciliari.