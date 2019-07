Siracusa, un crowdfunding per l'associazione Superheroes

Supereroi nelle corsie dei reparti pediatrici degli ospedali. Questo quanto prevede il progetto dell'associazione di volontariato Superheroes, che vuole così attenuare lo stress subito dai bambini durante l'ospedalizzazione .

Gli operatori interpretano personaggi di fumetti, cartoni animati e film nelle vesti di supereroi, giocando e raccontando storie.

“L'associazione non è a scopo lucrativo e si sostenta grazie a donazioni e cinque per mille della dichiarazione dei redditi – spiega il presidente dell'associazione, Michele Merulla – Gli utili servono ad acquistare beni e servizi a scopo sociale come giochi, materiale, costumi, corsi di formazione. Per questo è nata una campagna di raccolta fondi".

Dopo la formazione saranno stipulate delle convenzioni con strutture pubbliche e private per i reparti di pediatria di Siracusa e Catania. L'appuntamento con il primo corso di formazione per Supereroi in corsia è per fine settembre, e sarà tenuto dai dottori Alberto Dionigi e Fabio Ambrosini, professionisti della relazione d'aiuto e della gestione dello stress in ambito sociosanitario.