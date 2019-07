Musica e prevenzione oncologica quest'estate nelle piazze del Siracusano

Prevenzione e musica in piazza per l'iniziativa "L'Asp in piazza, buona musica in buona salute", lanciata dal Centro Gestionale Screening dell'Asp di Siracusa diretto da Sabina Malignaggi.

In alcune piazze della provincia, durante eventi musicali, sarà presente anche l'Asp che allestirà uno stand con medici e personale del Centro screening, a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, distribuire materiale informativo e dare la possibilità ad uomini e donne in fascia d'età' prevista di prenotare gli screening gratuiti: pap test, mammografia, ricerca del sangue occulto nelle feci.

Tra i vari appuntamenti questa sera il Centro screening sarà presente in piazza del Popolo a Palazzolo nell'ambito delle iniziative estive palazzolesi.