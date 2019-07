Siracusa, incidente tra auto e scooter in via Antonello Da Messina

Incidente, questa mattina, in via Antonello Da Messina a Siracusa, appena prima delle 11.30. Lo scontro pare sia avvenuto tra un'autovettura e uno scooter. Tra i due quest'ultimo ha avuto la peggio, in quanto è finito proprio sotto le gomme dell'auto. Sulla dinamica dell'incidente ancora poche e frammentate notizia. Pare, però, che ci sia un ferito, il quale è stato trasportato al pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa.

Sul posto la Polizia municipale per i rilievi del caso.