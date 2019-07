Avola, M5s solleva un altro caso Gettonpoli in Consiglio comunale

Il Movimento 5 stelle solleva un altro caso gettonopoli, stavolta ad Avola. L'accusa è sempre uguale: sedute di commissione rinviate dopo qualche minuto, ma gettone di presenza per intero.

Sulla vicenda il deputato regionale Stefano Zito assieme ai colleghi del gruppo parlamentare, lo scorso 24 giugno, ha presentato un’interrogazione per chiedere al presidente della Regione e all’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di verificare l’operato del comune di Avola.

"Ritengo che sia il caso di valutare se e quali anomalie possano essersi verificate in relazione ai principi di buon andamento ed economicità cui sempre dovrebbe conformarsi l'attività della pubblica amministrazione. E se, nell’ipotesi in cui si dovessero accertare lacune all’interno del regolamento del comune di Avola, non sia doveroso imporne una modifica per far si che stabilisca i termini e le modalità attuative del “principio dell’effettiva partecipazione”. E, in ultimo, accertare se vi siano altri casi di dubbia erogazione dei gettoni, al fine di evitare possibili danni erariali" - conclude Zito.