Siracusa, il consigliere Mangiafico: "Dalla Tari il Comune ha incassato meno del 16% delle aspettative"

Il Comune di Siracusa ha incassato poco meno del 16% che avrebbe dovuto avere dal pagamento della Tari. A dirlo è il vicepresidente del Consiglio comunale, Michele Mangiafico, il quale snocciola qualche numero: "L’aspettativa complessiva del gettito Tari è quantificata in euro 30.619.240,37. Il Comune ha incassato appena 4.820.946,71".

E da qui una critica al progetto Riscontro, avviato a Siracusa che incrocia tutta una serie di dati per risalire agli evasori: "Gli effetti appaiono lontani, ma la stessa tenuta degli incassi sembra fragile. Se l’Amministrazione non concentra concretamente le proprie energie a riavvicinare accertato e incassato, ovvero sul tema dell’attendibilità delle entrate, sarà difficile dispiegare un’azione di spesa efficace sulla città, un insieme di servizi e opere pubbliche che l’opinione pubblica percepisca poi come il frutto di una buona Amministrazione. Potrà immaginare di lavorare su molti fronti (suolo pubblico, nuovo piano Tari, tassa di soggiorno, concessioni sui loculi), anche “esplorare territori incontaminati”, ma resterà sul tappeto il problema di fondo, pur con tutti gli sforzi profusi dalla stessa Amministrazione e dal Consiglio comunale in termini di misure correttive."