Noto, furto con destrezza di un paio di forbici da potatura: denunciato 55enne

Avrebbe prima acquistato mangime per animali, e approfittando della distrazione del commesso che stava trasportando la merce nell'autovettura, velocemente avrebbe afferrato un paio di forbici per poi nasconderle nella tasca dei pantaloni.

Il fatto è successo a Noto. Sul posto la Polizia di Stato lo ha denunciato per furto con destrezza di un paio di forbici da potatura. Si tratta di D.M.C., cinquantenne residente a Noto.