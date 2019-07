E' morto Andrea Camilleri, l'anno scorso interpretò Tiresia al Teatro Greco di Siracusa

Lo scrittore siciliano, Andrea Camilleri, è morto oggi all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era ricoverato da quasi un mese dopo una crisi respiratoria. Le sue condizioni erano sempre rimaste critiche. Se n'è andato un grande scrittore, conosciuto al grande pubblico per essere stato l'autore della serie di romanzi sul commissario Montalbano, poi divenuta fortunata serie televisiva, che aveva spaziato fino al teatro.

L'anno scorso a Siracusa Camilleri interpretò, con la regia di Roberto Andò, il leggendario indovino cieco in "Conversazione su Tiresia": evento al Teatro greco di Siracusa in cui il grande scrittore ha condiviso con 4mila spettatori una meditazione ad alta voce sulla memoria, il racconto, la profezia e l'immaginazione.