Siracusa, nuovo ospedale: Baio "Atti amministrativi e non solo sterili polemiche"

"Per evitare la paralisi sulla questione della costruzione del nuovo ospedale a Siracusa è necessario che i rapporti tra istituzioni pubbliche siano regolati da atti amministrativi e non da stucchevoli e stantie polemiche".

Così interviene Salvo Baio, componente della Direzione provinciale del Pd dopo il confronto pubblico all'Urban Center.

"Il direttore Ficarra - afferma Baio - dovrebbe chiedere formalmente al Consiglio comunale di revocare, sulla base della relazione di Pellitteri, la delibera consiliare del 2017 e il Consiglio comunale, nel caso condivida le ragioni di merito della revoca, dovrebbe scegliere un'area alternativa fra le altre tre. Io credo - prosegue l'esponente del Pd - che parecchi consiglieri comunali, senza tale richiesta dell'Asp, la revoca non la voteranno, temendo che la bocciatura della Pizzuta possa generare un pesantissimo contenzioso. Può anche darsi che Ficarra non giudichi necessaria la richiesta di revoca della delibera riguardante la Pizzuta, ritenendo sufficiente a tal fine la relazione del professor Pellitteri - aggiunge - n tal caso sarebbe utile conoscere le ragioni del rifiuto".

Baio, infine, suggerisce al direttore generale dell'Asp di chiedere al professor Pellitteri un supplemento di relazione sull'area di Tremilia per specificare se i vincoli del Parco archeologico che impattano sull'area possono essere rimossi, in che modo e in quali tempi.

"Come può vedersi - conclude - i ritardi non vengono da una sola parte".