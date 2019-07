Mafia, blitz tra Palermo e New York: 19 arresti

Oltre 200 agenti di Squadra Mobile di Palermo,Servizio Centrale Operativo e Fbi di New York stanno eseguendo 19 arresti disposti dalla Dda di Palermo. Le accuse:associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata,concorso esterno in associazione mafiosa,trasferimento fraudolento di valori aggravato, Le indagini hanno registrato il "forte legame tra Cosa Nostra palermitana e la criminalità organizzata statunitense,in particolare il potente clan Gambino".