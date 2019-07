Priolo, pulizia e decespugliamento della ex Strada Statale 114, interventi al via da oggi

Al via oggi gli interventi di pulizia e decespugliamento della ex Strada Statale 114 che da Siracusa va a Priolo.

A darne l'annuncio è il sindaco di Priolo Pippo Gianni che da tempo sollecitava l'intervento della ex Provincia. Dal Libero Consorzio è arrivata in tal senso rassicurazione al primo cittadino sull'avvio degli interventi nell'arteria che è di propria competenza.

“L’intento - ha detto il sindaco Gianni - è far sì che non accada più quanto avvenuto la scorsa settimana, con il grave incendio che ha colpito il nostro territorio”.

Non solo, visto che in molti tratti i cespugli invadevano la sede stradale, la pulizia servirà a rendere più sicura la circolazione veicolare.