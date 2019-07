Siracusa-Gela, lunedì assegnazione lavori per demolizione del casello di Cassibile

Saranno assegnati lunedì prossimo, dal Consorzio per le autostrade siciliane, per la demolizione del casello di Cassibile sulla Siracusa – Gela.

A dirlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone: “Avevamo detto – dice Falcone – che avremmo buttato giù un casello allo stato inutile ma soprattutto pericoloso per gli automobilisti e così sarà. Ieri, dopo una riunione durata tre ore con il presidente Francesco Restuccia, la vicepresidente Chiara Sterrantino e i funzionari di vertice del Cas abbiamo fissato per il prossimo 22 luglio la chiusura della gara d’appalto per i lavori, a cui sono state invitate quindici imprese del settore, dal valore complessivo di circa 290mila euro. Solo quando l’autostrada sarà completata la barriera di Cassibile verrà ricostruita rispettando i più moderni criteri di sicurezza ed efficienza”.