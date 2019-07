Siracusa, vertice in Prefettura per parlare di randagismo: si lavora al canile municipale

Un vertice in Prefettura, tenuto tra Amministrazione, Forze dell’Ordine, dirigenti del Comune e Asp, si è tenuto questa mattina per discutere del problema randagismo.

"Si lavora al Canile municipale, a un nuovo rapporto con le Associazioni e a una campagna condivisa per adozioni e controlli. - ha spiegato l'assessore Fabio Granata - La riunione di stamattina ha anche chiarito che il numero di 30 Mila stimato dall’Asp in Provincia riguarda i cani non chippati e non i randagi, così come qualcuno aveva sostenuto, destando grande preoccupazione”