Siracusa, il consigliere Costantino su seduta nuovo Ospedale: "Inutile"

Inutile e insensato. Così Salvatore Costantino Muccio, capogruppo dei Democratici per Siracusa, parla della seduta aperta di ieri sul nuovo ospedale, alla quale hanno partecipato solo 8 consiglieri comunali.

Sul nuovo nosocomio il consiglio si è espresso più volte e, secondo quanto detto da Costantino, per riprendere l'argomento dovrebbe esserci almeno un documento firmato dalla Regione. Indice puntato, inoltre, all'assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, il quale ha boicottato la seduta al quale era stato invitato.

"Avrebbe potuto approfittare dell’occasione per mostrarci la nuova delibera di Giunta che prevede un Dea di II livello per la città. - dice Costantino - E a quel punto avremmo potuto cominciare ad interrogarci sulle azioni da intraprendere per sottoscrivere un patto di intesa che portasse alla costruzione di un ospedale provinciale. E invece ha snobbato ancora una volta l’organo istituzionale cittadino più importante. Già in sede di conferenza di capigruppo - spiega il consigliere comunale – si era deciso di non partecipare al consiglio comunale di ieri e solo il Movimento 5 Stelle aveva espresso una posizione diversa. La scelta di convocarlo è stata demagogica. Così facendo, infatti, si continua a perdere tempo, facendo il gioco di coloro i quali dimostrano scarsa volontà di realizzazione di un’opera di importanza fondamentale per la città. Ecco perché la seduta di ieri è stata ampiamente disertata" - conclude Costantino.